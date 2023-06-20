Реклама
Прямой эфир
Мир
Свыше 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине
Общество
Уголовное дело возбуждено после инцидента в отделении Сбербанка в Химках
Политика
В Госдуме отреагировали на план ЕС передать Украине €50 млрд
Мир
Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
Протестующие молдавские фермеры въехали в Кишинев на тракторах
Происшествия
Песков назвал тему обменов военнопленными с Украиной чувствительной
Спорт
Плюшевый медведь выбран официальным талисманом Евро-2024
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за неудаление данных
Политика
Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна
Общество
В СВР сообщили о «чистках» в загранучреждениях Украины
Армия
Армия РФ с 4 июня отразила 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Армия
Шойгу заявил о планах Киева ударить Storm Shadow по Крыму и другим регионам РФ

В Великобритании мужчина принял сепсис за простуду и лишился ног

Daily Mirror: британец принял сепсис за простуду и лишился ног
0
Фото: Daily Record
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании житель графства Абердиншир Мэтью Хикс лечился от простуды, но в результате потерял ноги из-за развития сепсиса. Об этом сообщило издание Daily Mirror 16 июня.

Мужчина заболел в марте и в рамках самолечения начал принимать парацетамол. По словам супруги пациента Рэйчел, ее муж жаловался на сильный холод и высокую температуру, однако парацетамол ему помогал, поэтому они не сразу поняли серьезность. ситуации.

Когда женщина всё же забеспокоилась и вызвала медиков, выяснилось, что у Хикса сепсис, стрептококк группы А и пневмония в правом легком. Его внутренние органы начали отказывать, поэтому мужчину ввели в искусственную кому на две недели. Очнувшись, Хикс узнал, что ему ампутировали обе ноги ниже колена: медики приняли это решение из-за нарушения кровообращения у пациента, отмечает Pravda.Ru.

После операции мужчина провел в медучреждении 12 недель. Из-за тяжелого сепсиса его сердце функционирует только на 34%. Врачи пока не могут сказать, каковы будут последствия, сообщает ИА Регнум.

Мужчина признался, что произошедшее изменило его отношение к жизни: если раньше он много работал, то теперь больше будет уделять времени семье, пишет Life.ru.

В активной язве: как оспа обезьян приводит к сепсису и пневмонии 
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия заболевания и перечислили основные группы риска

В марте врач нефрологического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Русакова назвала сепсис одним из опасных последствий заболевания почек.

По ее словам, при сепсисе происходит общее заражение организма инфекцией. Он может быть одним из последствий пиелонефрита. Его возникновение связано с попаданием в почку инфекционного агента, самым распространенным из которых является кишечная палочка.

В сентябре прошлого года пластический хирург Евгений Добрейкин предупредил о смертельной опасности царапин. По его словам, царапина может спровоцировать сепсис в том случае, если инфекция из раны попадет в кровь. При низком иммунитете, а также при хронических заболеваниях она способна вызвать серьезные осложнения, отмечает телеканал «360».

В 2020 году в Роспотребнадзоре рассказали об опасных осложнениях гриппа. По словам специалистов, самым часто возникающим и опасным осложнением является пневмония. Она может развиться сразу, проявиться в конце первой — начале второй недели заболевания или позднее. Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис, отмечает телеканал «Звезда». В ведомстве уточняют, что самым надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Анастасию Чеганову перечислил симптомы сепсиса. Когда заболевание начинает прогрессировать, меняется внешний вид пациента, заостряются черты и меняется цвет лица, на коже появляются высыпания (гнойники). При остром течении заболевания у пациента может развиваться истощение, наступать обезвоживание организма, появляться пролежни. Также к симптомам сепсиса относятся высокая температура, жар, сменяющийся ознобом, вялость, заторможенность сознания, дыхательная недостаточность, слабый пульс, аритмия, чередующиеся запоры и понос, нарушение мочеиспускания, мутные выделения из ран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023