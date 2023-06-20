В Великобритании мужчина принял сепсис за простуду и лишился ног

В Великобритании житель графства Абердиншир Мэтью Хикс лечился от простуды, но в результате потерял ноги из-за развития сепсиса. Об этом сообщило издание Daily Mirror 16 июня.

Мужчина заболел в марте и в рамках самолечения начал принимать парацетамол. По словам супруги пациента Рэйчел, ее муж жаловался на сильный холод и высокую температуру, однако парацетамол ему помогал, поэтому они не сразу поняли серьезность. ситуации.

Когда женщина всё же забеспокоилась и вызвала медиков, выяснилось, что у Хикса сепсис, стрептококк группы А и пневмония в правом легком. Его внутренние органы начали отказывать, поэтому мужчину ввели в искусственную кому на две недели. Очнувшись, Хикс узнал, что ему ампутировали обе ноги ниже колена: медики приняли это решение из-за нарушения кровообращения у пациента, отмечает Pravda.Ru.

После операции мужчина провел в медучреждении 12 недель. Из-за тяжелого сепсиса его сердце функционирует только на 34%. Врачи пока не могут сказать, каковы будут последствия, сообщает ИА Регнум.

Мужчина признался, что произошедшее изменило его отношение к жизни: если раньше он много работал, то теперь больше будет уделять времени семье, пишет Life.ru.

В марте врач нефрологического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Русакова назвала сепсис одним из опасных последствий заболевания почек.

По ее словам, при сепсисе происходит общее заражение организма инфекцией. Он может быть одним из последствий пиелонефрита. Его возникновение связано с попаданием в почку инфекционного агента, самым распространенным из которых является кишечная палочка.

В сентябре прошлого года пластический хирург Евгений Добрейкин предупредил о смертельной опасности царапин. По его словам, царапина может спровоцировать сепсис в том случае, если инфекция из раны попадет в кровь. При низком иммунитете, а также при хронических заболеваниях она способна вызвать серьезные осложнения, отмечает телеканал «360».

В 2020 году в Роспотребнадзоре рассказали об опасных осложнениях гриппа. По словам специалистов, самым часто возникающим и опасным осложнением является пневмония. Она может развиться сразу, проявиться в конце первой — начале второй недели заболевания или позднее. Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис, отмечает телеканал «Звезда». В ведомстве уточняют, что самым надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Анастасию Чеганову перечислил симптомы сепсиса. Когда заболевание начинает прогрессировать, меняется внешний вид пациента, заостряются черты и меняется цвет лица, на коже появляются высыпания (гнойники). При остром течении заболевания у пациента может развиваться истощение, наступать обезвоживание организма, появляться пролежни. Также к симптомам сепсиса относятся высокая температура, жар, сменяющийся ознобом, вялость, заторможенность сознания, дыхательная недостаточность, слабый пульс, аритмия, чередующиеся запоры и понос, нарушение мочеиспускания, мутные выделения из ран.