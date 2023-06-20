В Самаре обнаружили подозрительную свалку из бутылок сидра

Жители Самары обнаружили подозрительную свалку в районе пересечения улицы Гастелло и проспекта Карла Маркса. Неизвестные сложили коробки и бутылки из-под разливного сидра и пива возле ЖК «Капитал», сообщает 63.RU во вторник, 20 июня.

«Мы сначала подумали, что это «Мистер Сидр». Но оказались другие напитки. Пивнушек поблизости нет. Кто-то, видимо, решил так утилизировать тару. Бутылок много, все они пустые и порезаны», — указывает местный житель.

Как отмечает НИА «Самара», пристальное внимание к алкогольным напиткам на розлив у сотрудников полиции и горожан появилось после массового отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Анар Гусейнов, которого подозревают в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позже стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.