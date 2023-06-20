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Эксперты сообщили о росте стоимости новостроек в Москве

VSN Realty: цена новостроек в Москве в мае выросла всего на 1%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам мая средневзвешенная цена сделок на рынке новостроек в Москве по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1%, сообщили «Известиям» в VSN Realty 20 июня.

«Средний бюджет сделки в нише «комфорт» составил 10,9 млн рублей, а в нише «бизнес» — 21,6 млн рублей. Средняя площадь проданных лотов в этих сегментах была: 40,8 кв. м и 55 кв. м, соответственно», — рассказали аналитики.

При этом, по информации экспертов, ипотечными программами в мае воспользовались 80% покупателей массового жилья, в проектах бизнес-класса 71% сделок прошло с привлечением кредитным средств.

«Мы наблюдаем всё большую дифференциацию рыночных трендов. Интерес со стороны покупателей всё больше зависит от особенностей и условий реализации проектов, а также от качества коммуникаций между клиентом и застройщиком», — рассказала гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Также специалисты подчеркнули, что в мае не произошло традиционное охлаждение спроса, связанного с продолжительными майскими праздниками. Так, в границах «старой Москвы» было продано 4,3 тыс. лотов (по дате подписания договора долевого участия) в проектах ниш «комфорт» и «бизнес», общая выручка девелоперов за реализацию 217,5 тыс. кв. м составила порядка 71 млрд рублей, сообщили аналитики.

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Ранее, 19 июня, аналитики «Авито Недвижимость» сообщили «Известиям», что самое дешевое вторичное жилье в столице продается в Молжаниновском районе (САО). На втором месте среди наиболее бюджетных локаций по стоимости объектов на вторичном рынке находится район Новогиреево (ВАО).

До этого, 13 июня, эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» рассказали «Известиям», что в четырех районах «старой» Москвы можно купить вторичную квартиру с ценой 1 кв. м дешевле 200 тыс. рублей. Как отметили аналитики, год назад в столице был только один район с такой стоимостью квадратного метра жилья.

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