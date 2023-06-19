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Назван район Москвы с квартирами за 2,3 млн рублей

Аналитики: самое дешевое вторичное жилье в Москве продается в Молжаниновском районе
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Самое дешевое вторичное жилье в Москве продается в Молжаниновском районе (САО). Средняя стоимость квартиры в этой локации составляет всего 2,3 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимость».

«Низкая цена объясняется небольшим средним размером квартир — 64% от всего предложения здесь составляют компактные студии, что нетипично для московского рынка. Для сравнения — в среднем в столице доля квартир такого формата по итогам мая 2023 года была чуть больше 24%», — пояснили эксперты.

По данным специалистов, на втором месте среди наиболее бюджетных локаций по стоимости объектов на вторичном рынке находится район Новогиреево (ВАО) со средней ценой за объект 3,7 млн рублей.

«В топ-5 также попали Вешняки (ВАО, 4,2 млн рублей), Чертаново Центральное (ЮАО, 4,4 млн рублей) и Северное Тушино (СЗАО, 4,5 млн рублей)», — рассказали аналитики.

Также эксперты расскаpали, что при пересчете по стоимости квадратного метра в топ-5 районов с самым доступным жильем на вторичном рынке входят Отрадное (193 тыс. рублей за кв. м), Чертаново Южное, Косино-Ухтомский район (оба по 194 тыс. рублей за 1 кв. м), Печатники (197 тыс. рублей за 1 кв. м) и Капотня (213 тыс. рублей за 1 кв. м).

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке расположены в районах ЦАО, сообщили аналитики.

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По информации специалистов, в Хамовниках средняя стоимость объекта составляет 140 млн рублей (941 тыс. рублей за 1 кв. м), в районе Арбат — 89,5 млн рублей (806 тыс. рублей за 1 кв. м), в Якиманке — 86 млн рублей (672 тыс. рублей за 1 кв. м), в Тверском — 55 млн рублей (524 тыс. рублей за 1 кв. м), в Замоскворечье — 52 млн рублей (605 тыс. рублей за 1 кв. м).

При этом, по данным аналитиков, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Москвы в мае 2023 года составила 12,2 млн рублей.

Студии можно было приобрести в среднем за 4,2 млн рублей, однокомнатные квартиры — за 10,2 млн рублей, двухкомнатные — за 14,5 млн рублей, трехкомнатные — за 21,5 млн рублей, объекты с четырьмя комнатами и более — за 79,5 млн рублей, рассказали эксперты.

«Сейчас рынок недвижимости столицы находится в равновесии. С начала года цены практически не меняются (снижение 1%), спрос в целом колеблется в рамках сезонности, предложение также стабильно (+3% к 2022 г.). Покупатель никуда не торопится, как это было в 2020–2021 годах — он может выбирать жилье среди большего, чем в 2021 году, числа вариантов. Но в то же время продавцы уже не готовы предоставлять щедрые скидки, как это было осенью прошлого года, — обычный торг вернулся к традиционным 3–5% от стоимости объекта», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее, 12 июня, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям», что рекордный рост объемов предложения в новостройках Москвы наблюдается в малоформатных квартирах. Так, за год число студий увеличилось на 50,2%, до 5,4 тыс. объектов, объем предложения однокомнатных квартир вырос на 48,4%, до 2,3 тыс., двухкомнатных квартир евроформата — на 45,6%, до 6,8 тыс.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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