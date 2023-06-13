В Москве вчетверо выросло число районов с дешевым жильем

В четырех районах «старой» Москвы можно купить вторичную квартиру дешевле 200 тыс. рублей за кв. метр. Год назад в столице был только один район с такой ценой, сообщили «Известиям» эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».



По данным аналитиков, сейчас кв. м в среднем на вторичном рынке «старой» Москвы стоит 253 340 рублей. Жилье дешевле 200 тыс. рублей за метр можно найти в четырех столичных районах, один из них находится внутри МКАД, сказали эксперты.



«Купить квартиру по цене до 200 тыс. рублей за метр, согласно Индексу стоимости жилья IRN.RU, можно в Зеленограде, где жилой метр по итогам мая 2023 года стоит в среднем 181 680 рублей за кв. м, в Бирюлево (193 800 рублей за кв. м), Жулебино (194 846 рублей за кв. м) и в Южном Бутово (198 562 рублей за кв. метр в среднем)», — рассказали специалисты.



Год назад в «старой» Москве насчитывалось в четыре раза меньше районов с ценой метра до 200 тыс. рублей. Речь о Зеленограде, где в мае 2022-го метр жилья на вторичке стоил 194, 9 тыс. рублей в среднем, рассказали эксперты.



При этом, по информации аналитиков, в мае 2021 года, таких районов было 33, а три года назад, мае 2020-го, то есть до начала формирования ценового пузыря на рынке жилья, — 60 (причем в 20 районах «старой» Москва квадрат жилья стоил дешевле даже 150 рублей за метр), рассказали эксперты.



«Речь идет о средней стоимости квадратного метра жилья в районах «старой» Москвы. Отдельные предложения по цене до 200 000 рублей за метр могут появляться и в других районах столицы, в том числе и за счет скидок. Увеличение числа районов с минимальной ценой предложение — заслуга прошлого года. За май — декабрь 2022 гола метр в «старой» Москве подешевел в среднем на 7,5%. В этом году движение цен вниз на вторичном рынке приостановилось, но говорить о ценовом дне еще рано, поэтому число районов внутри «старой» Москвы с доступным по сегодняшним меркам ценником может увеличиться», —сказал руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ранее, 4 июня, аналитики «Бон Тон» рассказали «Известиям», что за последний месяц сократилась доля мелкоформатных лотов в Новой Москве. В частности, доля однокомнатных квартир снизилась на 2,9% и составила 14,1%, студий — на 2,4%, до 18,3%, двухкомнатных квартир евроформата — на 1,6%, до 21,8%, пояснили эксперты.