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В Новой Москве стало меньше мелкоформатных лотов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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За последний месяц сократилась доля мелкоформатных лотов в Новой Москве. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Бон Тон».

В частности, доля однокомнатных квартир снизилась на 2,9% и составила 14,1%, студий — на 2,4%, до 18,3%, двухкомнатных квартир евроформата — на 1,6%, до 21,8%, пояснили эксперты.

При этом доля трехкомнатных квартир евроформата выросла на 5,4%, до 20,4%, добавили аналитики.

«Сокращение доли малоформатных квартир связано с тем, что они востребованы у потребителей больше всего. В структуре спроса на долю однокомнатных квартир и студий приходится 54,8% совокупного спроса. На это влияют два основных фактора — минимизация бюджета покупки и уровень цен на фоне запрета на субсидированные ставки от застройщика», — сказала управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По итогам мая средневзвешенная цена квадратного метра первичного рынка в НАО составляет 227,9 тыс. рублей (+1% за месяц, –1,5% за год), в ТАО — 128,7 тыс. рублей (–3,4% за месяц, +4,6% за год), отметили эксперты.

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29 мая эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали основные причины, по которым покупатели отказываются от приобретения вторичных квартир и делают выбор в пользу новостроек. Среди них ставки по ипотеке, отсутствие ремонта, сомнительное состояние дома и др. Самая распространенная причина — повышенная процентная ставка по ипотеке, 10–12% годовых, а также меньшее количество льготных программ для различных категорий покупателей на вторичном рынке в сравнении с доступными вариантами на первичном рынке, сказали эксперты.

В начале мая аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что около 70% покупателей приобретают малогабаритное жилье для личного проживания и лишь 30% — для последующей сдачи внаем. К малогабаритным лотам относятся студии и однокомнатные квартиры, площадь которых не превышает 35 кв. м, а средняя площадь равна 15 кв. м.

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