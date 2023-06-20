Apple грозит 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенной информации

На американскую компанию Apple составили протокол за неудаление запрещенной информации по 13.41 ч 2 КоАП РФ. Об этом сообщили во вторник, 20 июня, в судебном участке № 422 Таганского района города Москвы.

По данной статье в отношении Apple протокол составлен впервые. По ней предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В феврале этого года Apple уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году ФАС по жалобе «Лаборатории Касперского». Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело в отношении компании было возбуждено по жалобе «Лаборатории Касперского» в 2009 году, после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS. Антимонопольная служба тогда выдала корпорации предписание об устранении нарушений, потребовав от Apple исключить возможность недопущения в App Store приложений сторонних разработчиков.