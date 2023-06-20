Суд в Москве впервые оштрафовал Viber за неудаление недостоверной информации

Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Viber на 1 млн рублей за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции (СВО) на территории Украины, сообщает 20 июня корреспондент «Известий» из зала суда.

Административный протокол был составлен на основании ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Согласно материалам дела, Viber вменяли неудаление по шести уведомлениям Роскомнадзора различных сообществ и информации из них, содержащих недостоверные сведения о специальной военной операции России на территории Украины.

Представитель Viber просила прекратить производство по делу, объяснив, что все указанные в материалах группы, были удалены мессенджером из поисковой выдачи и недоступны на территории России. Полностью удалить сообщества, по словам представителя, сервис не может.

Ранее в этот же день мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление запрещенной информации. В Роскомнадзор поступило 32 уведомления к ряду Telegram-каналов с требованием ограничить доступ к недостоверной информации о проведении СВО на территории Украины и ее участниках. Также удалению подлежала информация о незаконном приобретении поддельных документов.