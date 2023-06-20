Следствие считает, что девушку в центре Кызыла убили по ошибке
В Кызыле задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки в центре города. Об этом 20 июня сообщается на сайте СУ СКР по Республике Тыва.
Следователи подозревают, что к преступлению причастен 36-летний житель города Ак-Довурака.
По версии следствия, мужчина несколько раз ударил девушку ножом по ошибке, перепутав с кем-то. От полученных ранений она скончалась на месте.
«В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают специалисты СК.
К этому моменту расследование продолжается. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Об убийстве девушки в центре Кызыла ранее сообщалось в этот день. Нападение произошло на площади Арата — центральной в столице Тывы.