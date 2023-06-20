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Шадаев заявил об отсутствии обсуждений в России входа в интернет по паспорту

Шадаев заявил, что вход в интернет по паспорту в России не обсуждается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вход в интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил во вторник, 20 июня, глава Минцифры РФ Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023».

«Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможном появлении в РФ суверенного интернета Шадаев обратил внимание, что проводимая работа связана с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом.

«Этим занимается у нас Роскомнадзор», — добавил глава Минцифры.

Также Шадаев подчеркнул, что планов у профильных ведомств по ограничению личного общения россиян в мессенджерах нет.

Закон о суверенном интернете работает в России с 1 ноября 2019 года, речь в нем идет о независимой инфраструктуре для бесперебойной работы интернета в стране. Необходимость принятия закона обосновывалась, в том числе — возможном отключении от глобального интернета и кибератак.

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Ранее в июне зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти и IT-специалисты обсуждают создание персонального идентификатора для входа в интернет. Отмечалось, что в будущем в защищенный интернет в России можно будет попасть после регистрации по паспорту для получения уникального кода.

В ноябре 2022 года Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его словам, уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.

В 2021 году Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. В МИД РФ отметили, что Москва выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе. В ведомстве отметили, что управление интернетом будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами.

Инициатива не нашла поддержки в мировом сообществе.

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