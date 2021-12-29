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В МИД РФ предложили заключить соглашение о международном управлении интернетом

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Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в среду, 29 декабря.

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«Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, которое будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Сыромолотова, «данная проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия принимает самое активное участие, включаясь в работу всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ».

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что существует проблема деструктивной информации для детей в соцсетях. По его словам, «это уход от национального контроля».

9 декабря Путин связал буллинг с манерами поведения, которые могут быть навязаны соцсетями. Он уточнил, что в России необходимо ввести практику обсуждения вопросов, касающихся буллинга.

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