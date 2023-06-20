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Новый браузер «Луна» появится в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новый браузер «Луна» появится в России до конца 2023 года, в него встроят сервисы, связанные с онлайн-покупками и программами лояльности. Об этом 20 июня сообщили в компании «Инновационная разработка».

Продукт разработан как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам онлайн-покупок.

«Луна» находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом», — цитирует ТАСС сообщение разработчика.

На первом этапе запуска продукта приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств Android.

В новый браузер встроят российские сертификаты Минцифры и приложение будет пропускать только проверенные сайты. «Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами», — подчеркнули в компании.

По мере развития в браузер также встроят партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок.

Равноценный обмен: как перейти на российский софт
Половина пользователей довольна качеством отечественного программного обеспечения

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым заявил, что переход российских банков на отечественное программное обеспечение (ПО) идет успешно и достаточно активно.

В том же месяце российский разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Название нового сервиса — Squadus.

В марте российские власти и участники рынка IT начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Проект курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры.

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