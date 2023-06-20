Пожар на складе в Ярославле локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м
Пожар на складе в Ярославле локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.
«<...> На месте интенсивное горение, личный состав на безопасном расстоянии, подают стволы с большим расходом. В 7.36 объявлена локализация на площади 2,5 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.
В тушении возгорания задействовано 25 единиц техники и 75 человек личного состава.
Пожар в складском помещении на проспекте Октября в Ярославле начался ранее в этот день. Первоначально ему был присвоен третий ранг, но затем его понизили до второго. По предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что внутри помещения могут гореть лакокрасочные материалы.