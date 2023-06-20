Возгорание произошло на складе в Ярославле

Складское помещение загорелось в Ярославле. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре по адресу проспект Октября 78, строение 5 поступила в 05:40 (совпадает с мск). На место происшествия было направлено 36 человек и 15 единиц техники. Первоначально возгоранию был присвоен третий ранг, но в 06:52 его понизили до второго.

Накануне на юго-востоке Москвы пожар возник на крыше находящегося на реконструкции цеха. Кадры с густыми черными клубами дыма публиковали «Известия». В 11:32 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.