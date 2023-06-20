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Минстрой РФ предложил ввести национальные стандарты управления домами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для повышения эффективности работы управляющих компаний (УК), в России разрабатывается серия национальных стандартов «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами». Об этом Минстрой уведомил Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия».

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Также планируется создать публичные рейтинги УК, они будут основываться на ключевых параметрах их деятельности, следует из документа.

«Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

До конца текущего года планируется выход нескольких стандартов по ценообразованию в сфере управления домами, рассказала директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. ГОСТы не являются обязательными для УК, но если организация указала, что руководствуется ими, то обязана выполнять их требования, отметила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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