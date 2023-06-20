В России запустят аналог «Зеленой карты» для дружественных стран

В РФ хотят создать отдельную систему международного автострахования с дружественными странами. Запустить так называемую «Синюю карту» хотят с 1 января 2024-го, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Там пояснили: действовать она будет аналогично привычной «Зеленой карте», в том числе в части покупки и использования. При путешествиях за границей на своем авто граждане смогут покупать такую комплексную защиту вместо отдельных местных страховок в каждом государстве.

В РСА добавили: соглашение уже достигнуто с Республикой Беларусь, прорабатываются договоры также с Турцией, Азербайджаном и другими дружественными странами. Сертификаты будут дешевле, чем отдельные иностранные покрытия.

Запуск новой системы связан с тем, что членство РФ в системе «Зеленая карта» планируют приостановить в конце этого месяца. Из-за этого все иностранные сертификаты прекратят действовать на территории РФ, а отечественные — за рубежом, причем даже в дружественных государствах, писали ранее «Известия».

Однако «Зеленые карты», выданные в РФ до 1 июля, продолжат приниматься в Турции и Азербайджане в течение их срока действия, подчеркнули в РСА. С Белоруссией также заключено соглашение о беспрерывном взаимном транспортном страховании.



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Сдвиг полисов: в РФ введут аналог «Зеленой карты» для дружественных стран