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В РФ назвали необдуманным решение ЕС о санкциях против третьих стран

В постпредстве РФ назвали необдуманным решение ЕС о санкциях против третьих стран
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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. Об этом заявили «Известиям» в постпредстве России при ЕС.

А санкции — потом: согласование 11-го пакета может затянуться до конца июня
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«Вводя еще первые санкции против России, Евросоюз по никому не понятным причинам был уверен: все третьи страны автоматически последуют за ним и откажутся от торгово-экономических отношений с нами», — отметили в пресс-службе дипмиссии РФ в Брюсселе.

Однако этого не произошло, так что в ЕС начали задумываться над тем, каким образом можно заставить другие государства присоединиться к санкциям в отношении РФ. Разрабатывая очередной пакет ограничительных мер, куда должны войти свыше 90 компаний по всему миру, в Брюсселе не подумали, что включение этих фирм может оказать негативный эффект, причем как на деятельность европейских экономоператоров, так и на взаимодействие с этими государствами, подчеркнули в постпредстве.

«Поскольку рестрикции против третьих стран могут иметь прямую проекцию на интересы евростолиц, нельзя не принимать во внимание, например, фактор проведения 20 июня в Берлине «встречи в верхах» Германия — Китай», — добавили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в санкционный список могут войти около восьми китайских фирм, однако со временем их число сократилось до трех.
Евросоюз до сих пор не согласовал 11-й пакет антироссийских рестрикций, ожидается, что это может произойти в конце июня, когда состоится саммит ЕС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций

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