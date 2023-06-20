Турист из Марий Эл пропал в Сочи во время купания в море

Сотрудники экстренных служб Сочи второй день ищут пропавшего в море туриста из Марий Эл. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила «Известиям» его супруга.

По ее словам, семья отдыхала на пляже «Ривьера». Мужчина ушел купаться, а когда через 25 минут он не вернулся, родственники забили тревогу. Со временем к поискам подключились МЧС, полиция и водолазы. Спасательные мероприятия проходили весь день и были приостановлены до утра из-за погодных условий.

Жена пропавшего уточнила, что ее супруга не удалось обнаружить ни в моргах, ни в больницах города.

«Надежда есть. Маленький шанс, что живой. <...> Надеемся, что он живой и что вернется», — заключила она.

Как отметили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, турист пропал 18 июня около 16:00. К настоящему моменту спасатели с бортов двух катеров неоднократно обследовали акваторию пляжа «Ривьера» и приступили к водолазному поиску на удалении от 50 до 100 м от берега и на глубине до 10 м.

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что с 17 июня в Абхазии ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку. ЧП произошло в районе Гегского водопада.