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Аналитик рассказал о перспективах поставок российского газа в Узбекистан

Аналитик Юшков: от подписания Узбекистаном и РФ договора на поставку газа все выигрывают
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для РФ заключение с Узбекистаном договора на поставки российского газа выгодно, сказал «Известиям» 19 июня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Эксперт отметил, что при этом российской стороне не нужно будет делать значительных инвестиций.

Он объяснил, что идет перенаправление поставок. Хотя объем экспорта (2,8 млрд куб. м) меньше, чем направлялось в Западную Европу, перспективы хорошие.

«Потому что здесь инвестиций никаких фактические не надо делать: сами месторождения есть разработанные — газ есть, газопроводы все есть («Средняя Азия — Центр»). Просто подписать коммерческое соглашение, запустить газопровод в реверсном режиме», — объяснил эксперт.

По мнению аналитика, в перспективе такие же поставки могут идти в Казахстан.

«И та и та страна (Узбекистан и Казахстан. — Ред.) в прошлом году говорили, что из страны экспортера скоро превратятся в страну импортера. То есть им собственной добычи не хватает для покрытия возрастающего внутреннего спроса. Поэтому им нужен будет внешний источник — из России поставки», — добавил Юшков.

Эксперт отметил, что этой зимой в Узбекистане наблюдались аномальные морозы, в Ташкенте люди выходили греться на улицу у костров, потому что газа не хватало для котельных, котельные не нагревали достаточно воду и батареи в квартирах были чуть-чуть теплые.

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Говоря о нынешнем контракте, он предположил, что речь о том, чтобы покрыть пиковые объемы потребления. По мере того как в Узбекистане будет потребление возрастать, могут быть подписаны либо дополнительные соглашения, либо новые контракты. И стороны будут исходить из текущих потребностей каждый год, добавил эксперт.

Стоит ожидать, что либо к концу 2023 года, либо в 2024-м возможно подписание подобного контракта с Казахстаном. Республика еще и проводит масштабную программу газификации, планируется газификация своих северо-восточных регионов, что потребует дополнительных поставок газа, сказал Юшков.

Кроме того, у Казахстана и Узбекистана есть экспортные контракты в Китай, собственного им газа и для внутреннего рынка, и на экспорт не хватает, поэтому РФ может поставлять им газ для внутреннего рынка, объяснил аналитик.

«Для нас это хоть какая-то монетизация в этом плане. Это история, где все выигрывают. Они получают дополнительный объем, у них нет дефицита. А мы получаем рынки сбыта при минимальных вложениях — фактически, всё что нужно, — просто подписать коммерческий контракт. В целом, это первый контракт. И стоит ожидать, что если всё будет нормально, если тенденции такие же на газовых рынках у них будут продолжаться и они не будут бояться излишней политизации — она здесь не нужна, — тогда стоит ожидать, что дальше объемы поставок будут расти», — отметил Юшков.

По его мнению, в дальнейшем возможно выйти на объемы поставок, которые будут измеряться более 10 млрд кубов ежегодно.

Ранее в этот день минэнерго Узбекистана сообщило, что планирует начать поставки российского газа с 1 октября текущего года, годовой объем закупки составит 2,8 млрд куб. м.

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