Певице Биби Рексе разбили лицо телефоном во время концерта

В певицу Биби Рексу (Bebe Rexha) бросили телефоном во время концерта. Видео инцидента 19 июня опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что артистка направлялась к авансцене, когда некто бросил в нее телефон, попав в голову певице. Сразу после этого Биби Рекса упала на колени и прервала выступление.

Сам инцидент произошел во время воскресного концерта, после удара артистка была доставлена в больницу, где ей наложили три шва. Выступление было остановлено, уточнил таблоид Daily Mail.

Также уточняется, что посетители концерта сразу же вызвали охрану, которая вывела предполагаемого нарушителя.

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