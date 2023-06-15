Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Русский крест», 12+

Художественный фильм режиссера Эдуарда Боякова с Михаилом Пореченковым в главной роли. Лента рассказывает о покаянии и духовном возрождении героя по имени Иван Росток, достигшего предела в своём падении. Он обретает веру и собирается восстановить разрушенный деревенский храм. В общероссийский прокат картина вышла еще 16 апреля 2023 года, а теперь доступна в онлайн-кинотеатрах.

С 12 июня на платформах Wink и PREMIER

«Охота», 18+

Остросюжетный триллер, главную роль в котором исполнил звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ. Он же выступил режиссером картины. Картина основана на реальных исторических фактах и рассказывает о спецслужбах Южной Кореи, где каждый подозревает коллегу в предательстве.

Мировая премьера фильма состоялась на 75-м Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе «Полуночные показы». «Охота» получила десять номинаций престижной южнокорейской премии «Голубой дракон» и выиграл в категориях «лучший новый режиссер», «лучший монтаж» и «лучшая операторская работа».

С 15 июня в онлайн-кинотеатре KION

«Не буди во мне киллера», 16+

Французская комедия с Ванессой Паради режиссера Сесилии Руа. По сюжету, после того, как во время задания беспощадный киллер теряет сознание, его начинает мутить от одного вида крови. Весь рабочий график срывается, но на помощь приходят соседи, которым в колл-центр как раз требуются люди, способные «уломать» любого клиента.

В кино с 15 июня

«Кино про бандитов», 18+

Криминальная комедия о преступниках, решивших стать кинопродюсерами. Главарь группировки выходит из тюрьмы спустя 12 лет и решает снять фильм о жизни бандитов и их нелегкой судьбе. Работает над проектом команда как умеет — берет исполнителя главной роли в заложники. В ролях: Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев, Наталья Бочкарева и другие.

С 15 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER

«Копенгагена не существует», 16+

Датский арт-хаус от номинанта на «Оскар» Эксиля Вогта. Чувственную мелодраму покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. «Копенгагена не существует» — история о разрушительности безграничной силы любви. В центре сюжета молодая пара Ида и Сандер. Когда девушка пропадает, парень становится главным подозреваемым.

16 июня в 21:30, Москва, кинотеатр Summer Cinema by Kion на Красном Октябре

«В поисках снежного барса», 12+

Документальный фильм о путешественниках, которые отправляются в Тибет в надежде запечатлеть одного из самых неуловимых обитателей нашей планеты — снежного барса. Наблюдая за природой, они задумываются о месте человека в мире.

Картина — участник 74-го Каннского международного кинофестиваля, обладатель наград «Сезар» и «Люмьер» в категории «Лучший документальный фильм».

20 июня в 20:00, Москва, кинотеатр «Октябрь». В прокате с 29 июня

Концерты

Концерт Хиблы Герзмавы, 6+

Народная артистка России Хибла Герзмава представит на сцене Государственного Кремлевского дворца новую программу «Опера. Джаз. Музыка кино», в которую вошли мировые оперные шедевры и джазовые стандарты, культовые песни российского и зарубежного кино.

В концерте также примут участие Лариса Долина, Игорь Головатенко, Мариам Мерабова, Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие.

20 июня, Москва, Государственный Кремлевский дворец

Мультимедиа-концерт Школа/Škola Сrew, 6+

Произведения Гайдна, Шенберга, Моцарта, Малера, Веберна и Шуберта прозвучат в сопровождении мультимедийной декорации. На сцене выступят Светлана Сергиенкова (скрипка), Валерия Сидоренко (скрипка), Олеся Саблина (виолончель), Василий Данилец (альт) и Александра Стефанова (фортепиано). Программа будет посвящена Австрии. Концерт пройдет в рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».

21 июня, Москва, концертный зал «Зарядье»

Театры

«Эбеновая кожа», 6+

Музыкальный спектакль «Эбеновая кожа» с Юлией Пересильд откроет театральную программу на Плюс Даче. В постановке под аккомпанемент экзотических инструментов прозвучат стихи Николая Гумилева об Африке.

Насыщенная программа ждет гостей площадки на протяжении всего лета. 21 июня там покажут концертную версию спектакля «Карлик Нос». В июле Яндекс Афиша проведет там уикенд «Панк культуры и отдыха», а в августе посетители смогут перенестись в эпоху 80-х и научиться танцевать буги-вуги.

15 июня, Москва, Плюс Дача в Парке Горького

«Леопольдштадт», 16+

Спектакль по новой пьесе драматурга сэра Тома Стоппарда. Леопольдштадт — один из районов австрийской столицы, который в народе всегда был известен «остов мацы», так как там проживала еврейская община. В центре сюжета семья Германа Мерца, преуспевающего фабриканта. От некогда большого рода осталось три «осколка», которым удалось выстоять в огне XX столетия. Премьера состоится в рамках XXIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

16 июня в 19:00, Москва, РАМТ

«Кто убил Фриду Кало», 18+

Иммерсионное шоу в стиле Фриды Кало. Зрителей ждет мексиканский карнавал с куклами, масками, музыкой в театре парка Образцова. На сцене воспроизведут ожившие полотна истории жизни и творчества художницы. Зритель сможет участвовать в диалоге, который станет частью сюжетной линии.

16 июня, Москва, парк на территории Театра кукол С.В. Образцова

«Человек с глазами Моцарта», 16+

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Надежда Меньшова, Юрий Анпилогов, Александра Богданова, Марианна Канивец, Любовь Новак, Александр Сериков, Мария Орлова

Спектакль посвящен истории о любви и надежде на фоне войны. События происходят в период начала немецкой оккупации. «Человек с глазами Моцарта» — такое прозвище получил немецкий фотограф, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне. В спектакле звучит пронзительная музыка Гии Канчели.

18 июня в 18.00, Москва, театр «Модерн»

«Случайные встречи», 16+

«Современник» отмечает 95-летие со дня рождения Олега Николаевича Ефремова. Одним из ключевых юбилейных событий стало проведение режиссерской лаборатории «Хочу как О.Н.». «Случайные встречи» — премьера, которая пройдет по ее итогам. Спектакль включил в себя разные рассказы Ивана Бунина — «Солнечный удар», «Ида», «Окаянные дни» и другие. Автор стремится найти ответ на вопрос, что такое любовь.

16 и 18 июня в 19:30, Москва, театр «Современник»

Вручение премии «Хрустальная Турандот», 6+

На XXXII Церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» наградят лучшие премьеры сезона 2022-2023 гг. Среди номинаций — «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший спектакль», «Лучшая сценография». Единственная номинация, лауреат которой известен заранее — «За честь, достоинство и служение зрителю» вручат узбекскому актеру и режиссеру Рустаму Сагдуллаеву, известному по роли Ромео в картине «В бой идут одни «старики». Гостей ждут номера в исполнении известных артистов.

18 июня в 19:00, Москва, театр им. Вахтангова

Выставки

Первая персональная выставка TATLINU, 12+

В Москве открылась первая персональная выставка Татьяны Пановой. В арт-мире молодая российско-кипрская художница и скульптор известна под псевдонимом TATLINU. В своих работах она уделяет внимание влиянию Восточного мира на Западный и наоборот. Выставка также стала стартом для проекта арт-дилера Паулины Фирстовой FRSTV ART GROUP, который объединяет галерею, арт-консалтинг, маркетплейс и онлайн-издание об искусстве. Среди первых гостей выставки были светские гости Дарья Коробова, Лина Дембикова, Елена Дудина и многие другие.

После завершения выставки в столице работы представят на ярмарке молодого искусства blazar и ярмарке современного искусства Cosmoscow, а затем они на месяц отправятся в Дубай.

До конца июня, Москва, FRSTV ART GROUP в Брюсовом переулке

«Выставка одной картины», 6+

Совместный проект Кафедрального собора (г. Калининград) и Государственной Третьяковской галереи. На сцене публике представляют картину из экспозиции музея, выставку сопровождают концерты. В этом году публике представят знаменитый портрет Мусоргского, написанный Репиным. На открытии прозвучат сочинения композитора — «Картинки с выставки» и «Ночь на Лысой горе». Экспозиция продлится месяц. Завершится выступлением камерного оркестра Musica Viva и органиста Мансура Юсупова.

С 17 июня, Калининград, Кафедральный собор

«Донбасс — память сердца», 18+

На выставке представлены работы молодого художника Алексея Крюкова — последователя русской реалистической живописи. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, жанровые сцены, связанные с Донбассом. Кроме того, автор передаст в дар музею работы, сделанные на передовой. Одна из них — портрет Зараха Прилепина.

До 16 июля, Москва, Музей современной истории России

«Трудовые коллективы — все для Победы!», 6+

Выставка посвящена вкладу воспитанников системы государственных трудовых резервов в обеспечение фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, подвигам рабочих коллективов. Экспозиция включает личные вещи героев труда, фотографии военных лет и многое другое.

До 12 июля, Москва, Музей Победы

«Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве», 18+

Экспозиция включает 54 произведения разных авторов из коллекции Третьяковской галереи и около 100 работ из Центра Михаила Шемякина. Она посвящена исследованиям художника, над которым он работает с 60-х годов. Цель проекта — показать «Воображаемый музей» на стыке современных информационных технологий и авторских методов анализа произведений искусства.

С 21 июня по 17 сентября, Москва, Новая Третьякова, 38 зал

Выставки к 205-летию Театра Гонзаги, 18+

В июне Театру Гонзаги, построенному итальянским художников Пьетро ди Готтардо Гонзага, исполняется 205 лет. По этому случаю там открылось сразу две выставки, которые продлятся до конца летнего сезона. Одна из них — «Театр Гонзаги в Архангельском. Штрихи к истории» — посвящена месту театра архитектурно-парковом ансамбле усадьбы, основных вехах его строительства, истории и реставрации. Вторая продемонстрирует коллекцию портретов знаменитых в XIX веке музыкантов из круга общения князя Н.Б Юсупова-младшего.

«Театр Гонзаги в Архангельском. Штрихи к истории» до 29 сентября, «Князь Н.Б. Юсупов-младший. Коллекционер. Музыкант. Композитор» до 24 сентября, Московская область

Фестивали

«Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции», 18+

Звезды оперы, балета, фольклора, классической музыки и кино выступят на выступят на гала-концерте в рамках Дачного фестиваля в Плёсе. Среди участников: Юрий Башмет, Светлана Захарова, Вадим Репин, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Станислав Любшин, Ирина Пегова, Роберт Юлдашев и Пелагея. Концерт посвящен 150-летию Федора Шаляпина. Оперные арии из его репертуара исполнит заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

17 июня, Плёс, Соборная гора

«Путешествуем по Италии», 16+

Летний фестиваль итальянского кино, в рамках которого покажут девять комедий и мелодрам, снятых в разных регионах страны — от Турина на севере до Сицилии на юге. В программе — «Венецианский детектив», «Фантазеры», «Из Неаполя с любовью» и другие кратины.

С июня по август, Москва, «ДомЖур» (Никитский бульвар, 8А)

«Воздух Карелии», 6+

Музыкальный фестиваль соберет более 40 групп. Среджи них: проект «TODD», «СерьГа», «Бригадный подряд», «7Б», «Скворцы Степанова», «Плаксы», которые выступят 16 июня. 17 июня на сцену выйдут «Алиса», Сергей Бобунец с хитами «Смысловых галлюцинаций» и многие другие. В последний день работы фестиваля можно будет услышать Гарика Сукачёва, Игоря Растеряева, песни группы Gayazov$ Brother$. В рамках фестиваля также пройдет конкурс «Россия — это мы!», на котором представят песни о родине.

16-18 июня, Карелия, этно-парк «Талвиукко»

«Театр Наций FEST», 18+

Фестиваль создан по инициативе Евгения Миронова. Задача — познакомить жителей с яркими театральными работами. Театр Наций FEST проводится с 2016 года. За это время там показали более 20 спектаклей, проводились мастер-классы, паблик-токи, творческие вечера и праздник уличных театров. В этом году фестиваль открывает спектакль «Канарейка» (18+) в постановке Дмитрия Сердюка. Также в программе — «Кант» (16+), «Коралловый остров» (16+), «Фрида» (18+). Завершится фестиваль показом проекта творческой лаборатории режиссера Дмитрия Крестьянкина — эскизом сайт-специфик спектакля в Тобольском тюремном замке.

20-27 июня, Тобольск