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Врач назвала минимальный объем потребления воды в жару

Диетолог Тихомирова: в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л на 30 кг веса
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
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Универсального питьевого режима не существует, так как у каждого он индивидуален и зависит от целого ряда факторов. Тем не менее в жару человеку необходимо выпивать не менее 1 л на 30 кг веса, рассказала 20 июня в разговоре с «Известиями» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«В жару усиливается потоотделение и, как следствие, потери жидкости, которые необходимо восполнять. Минимальный объем потребления жидкости в жаркую погоду — 1 л на 30 кг веса. Если ее будет недостаточно, то это отразится на всем организме. В первую очередь, сгущается кровь и увеличивается риск развития проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — рассказала Тихомирова.

Она отметила, что для утоления жажды лучше всего подойдет обычная или минеральная вода, вода с добавлением лимона и травяные чаи. При этом черный и зеленый чай неспособны полноценно восполнить потерю жидкости, но их можно пить в привычном режиме.

«Употребление сладких газированных напитков и любых соков (свежевыжатых и пакетированных) категорически запрещено. В них содержится большое количество сахара, что в жаркую погоду может ухудшить состояние», — подчеркнула врач.

В заключение она отметила, что при наличии каких-либо заболеваний оптимальную норму потребления жидкости лучше всего обсудить с врачом.

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15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.

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