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Врач рассказала о противопоказаниях для употребления кваса

Врач Серебренникова: квас не рекомендуется пить людям с аллергией на витамины
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Квас не рекомендуется пить людям с аллергией на определенные витамины, так как это может вызвать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Об этом 19 июня в разговоре с «Известиями» рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

«Не рекомендуется напиток для людей с аллергией на определенные витамины, например, группы В. Возможны аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Обычно люди знают об аллергии и избегают любых продуктов и напитков, содержащих аллергены», — сообщила врач.

При этом, она обратила внимание, что в интернете можно найти статьи о том, что квас противопоказан людям с некоторыми хроническими заболеваниями, например, гепатитом С и циррозом. Однако, по ее словам, риски для таких пациентов слишком преувеличены: алкоголь в квасе содержится в слишком небольших дозах, чтобы нанести какой-то заметный вред здоровью.

«Квас очень полезен в силу большого содержания витаминов и полезных элементов, среди них витамины группы В, витамин С и Е, полезные минералы и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера и другие). Квас в летнюю жару прекрасно удаляет жажду, наполняет энергией и при этом это низкокалорийный напиток», — подчеркнула Серебренникова.

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14 июня кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что употребление кваса полезно для здоровья сердца и сосудов за счет содержания в нем определенных полезных веществ.

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