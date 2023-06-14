Гастроэнтеролог рассказала о пользе кваса для сердца и сосудов

В составе кваса содержится множество полезных веществ, которые помогают функционировать всем системам организма. В том числе они необходимы для здоровья сердца и сосудов, рассказала в среду, 14 июня, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту, или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, предотвращения ломкости сосудов», — сказала эксперт «Газете.Ru».

В то же время Кашух напомнила, что квас — продукт брожения и содержит небольшое количество алкоголя. Поэтому детям и беременным женщинам его можно пить только в ограниченном количестве. Также сразу после употребления кваса не стоит садиться за руль, посоветовала врач.

Кроме того, важно знать, что в отличие от домашнего кваса в магазинном содержится много сахара, красителей и ароматизаторов. Такой напиток нежелателен для людей с сахарным диабетом, гипертонией, проблемами с печенью и заболеваниями органов ЖКТ, а также тем, кто следит за фигурой.

В прошлом месяце врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов рассказал, кому не следует увлекаться окрошкой на квасе. По его словам, в первую очередь это касается граждан с заболеваниями поджелудочной железы. Для того чтобы избежать обострения, при приготовлении блюда Неронов посоветовал есть блюдо слегка прохладным — не ниже 24–27 градусов, и не использовать газированные или кислые напитки для заправки.