Гастроэнтеролог рассказал о вреде окрошки для органов пищеварения

Врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов предупредил об опасности окрошки для органов пищеварения.

В беседе с РИАМО во вторник, 30 мая, специалист рассказал, что этот летний суп может спровоцировать обострение имеющих хронических заболеваний органов пищеварения.

В особенности, отметил врач, это касается заболеваний поджелудочной железы. Для того, чтобы избежать обострения, при приготовлении блюда Неронов посоветовал есть суп не ледяным, а слегка прохладным — не ниже 24–27 градусов, сообщает телеканал «360». По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях.

Неронов предупредил, что газированные и кислые варианты окрошки агрессивнее всего влияют на органы пищеварения, пишет сайт kp.ru.

Летом прошлого года заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, как приготовить полезную окрошку. По ее словам, стоит класть в суп больше зелени, добавлять говядину или курятину вместо колбасы, а также использовать минимум соли или вовсе не солить, пишет RT.

В июле 2022 года шеф-повар Григорий Малышев рассказал, что единственного правильного ответа о заправке окрошки не существует, поскольку это блюдо очень индивидуально для каждого.

По мнению шеф-повара, при приготовлении этого летнего супа можно использовать любую заправку. Главное — посолить и поперчить блюдо, чтобы рецепторы сфокусировались на вкусе.