Шеф-повар назвал лучшую заправку для окрошки

Шеф-повар Григорий Малышев поставил точку в популярном споре о лучшей заправке для окрошки и заявил, что в каждом регионе России это традиционное сезонное блюдо готовят по-разному.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 1 июля, он подчеркнул, что единственного правильного ответа о заправке окрошки не существует, поскольку это блюдо очень индивидуально для каждого.

Малышев отметил, что основными ингредиентами окрошки являются огурцы, картофель и редис, а также яйцо. Он уточнил, что ничего страшного не будет, если не добавлять, например, редис.

Шеф-повар рассказал, что вариацией окрошек очень много и рестораны пытаются выделиться за счет добавления различных ингредиентов: хрена, хрена со сливочным маслом, перетертых желтков.

Указал Малышев и на то, что в каждом регионе РФ окрошку готовят по-разному. Например, в Липецкой и Воронежской областях это будет мучная закваска, в Москве — сладкий квас, или белый квас на белом хлебе, или кефир и минеральная пода. Жители регионов ближе к востоке готовят окрошку на айранах, танах, на сыворотке.

По мнению шеф-повара, при приготовлении этого летнего супа можно использовать любую заправку. Главное — посолить и поперчить блюдо, чтобы рецепторы сфокусировались на вкусе.

30 июня заведующий кафедрой товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Белкин рассказал, как выбрать квас для окрошки. По его словам, если напиток фильтрованный или осветленный, то срок годности будет до месяца, сообщает «Москва 24». Если же квас пастеризованный, то он не испортится в течение трех месяцев.

28 июня врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, кому нельзя есть окрошку. По словам специалиста, есть окрошку не стоит людям с заболеваниями ЖКТ. Он пояснил, что грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов блюда, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование, сообщает телеканал «360». Также нежелательное воздействие на организм могут оказывать и напитки, которыми заправляют окрошку. В первую очередь людям с больным ЖКТ нельзя употреблять квас.

22 июня валеолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом» рассказала, как питаться, чтобы оставаться бодрым и сосредоточенным в такую жаркую погоду. Она назвала окрошку в числе блюд, подходящих для охлаждения организма в жару.

9 июня историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев рассказал, что настоящая окрошка должна быть кислой, так как традиционно ее готовили на кислом квасе. Он уточнил, что сметану добавляют туда, чтобы снизить сладкий вкус, хотя «ей делать там особо нечего». Вторым продуктом, который способен испортить блюдо, Прокофьев назвал колбасу. Он посоветовал заменить ее на разобранное на волокна жареное мясо, пишет НСН. Кроме того, он вычеркнул из списка ингредиентов картошку, которой, по его словам, там исторически делать нечего.

Летом прошлого года диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности этого летнего блюда. В беседе с телеканалом «Звезда» она пояснила, что людям с гипертонической болезнью и ожирением не желательно есть окрошку, поскольку в ней присутствуют колбасные изделия. По словам врача, здоровым людям в умеренном количестве употреблять окрошку можно, а если заменить в этом блюде вареную колбасу на мясо или курицу, получится более диетический вариант.