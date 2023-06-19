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Вратарь футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико вышел из комы, в которой он находился после падения с лошади. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил телеканал Telecinco со ссылкой на жену спортсмена Альбу Силву.

Она подтвердила, что ее муж пришел в сознание и больше не находится под действием седативных препаратов.

«Понемногу он поправляется. Я с самого начала знала, что он будет двигаться вперед, потому что он чемпион», — сказала Силва, слова которой привел телеканал в своем аккаунте в Twitter.

О том, что вратарь ПСЖ получил серьезные травмы после падения с лошади, стало известно 28 мая. Инцидент произошел после того, как Рико 27 мая принял участие в матче чемпионата Франции со «Страсбуром» и сразу вернулся в Испанию.

В клубе тогда заявили, что Рико находится в тяжелом состоянии. Испанские СМИ указывали, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения в больнице Севильи.

Рико является запасным вратарем ПСЖ. Ранее он выступал за «Севилью», «Фулхэм» и «Мальорку», а также провел один матч в составе сборной Испании.

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