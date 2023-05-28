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ПСЖ в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 27 мая со счетом 1:1 сыграл на выезде с командой «Старсбур» в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно победил в турнире.

В составе ПСЖ гол забил Лионель Месси на 59-й минуте. У «Страсбура» отличился Кевин Гамейро на 79-й минуте.

Таким образом «Пари Сен-Жермен» после 37 туров набрал 87 очков и опередил занимающий второе место «Ланс» на 4 очка. Теперь «Ланс» сыграет в групповом этапе Лиге чемпионов следующего сезона. Третье место досрочно занял футбольный клуб «Марсель».

ПСЖ стал чемпионом Франции 2-й раз подряд и 11-й за всю историю. По этому показателю футбольный клуб вышел на первое место. 10 раз чемпионом Франции была команда «Сент-Этьен», которая сейчас выступает во втором по силе дивизионе первенства страны.

В следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Франции выступят 18 команд вместо 20.

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Ранее, 8 мая, стало известно, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готовится к уходу из команды и может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В тот же день нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси вернулся к тренировкам после отстранения.

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