Вратарь ПСЖ получил серьезные травмы после падения с лошади
Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико упал с лошади. Об этом 28 мая сообщил телеканал France 24.
Инцидент произошел после того, как 27 мая он принял участие в матче чемпионата Франции со «Страсбуром» и сразу вернулся в Испанию.
В клубе заявили, что Рико находится в тяжелом состоянии. Испанские СМИ при этом пишут, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения в больнице Севильи.
Рико является запасным вратарем ПСЖ, в текущем сезоне он ни разу не выходил на поле. Ранее он выступал за «Севилью», «Фулхэм» и «Мальорку», а также провел один матч в составе сборной Испании.
27 мая «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью со «Страсбуром» и гарантировал себе победу в чемпионате Франции в 11-й раз, став самым титулованным клубом страны.