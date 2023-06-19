Опубликованы новые фото пикапа на базе Lada Niva Travel

«Нива Пикап», построенная московской компанией — производителем автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» на базе Lada Niva Travel, появилась на новых снимках, сообщает в понедельник, 19 июня, телеканал «Авто Плюс» в своем Telegram-канале.

Конверсия российского кузовного ателье получила полуторную кабину: за передними креслами водителя и пассажира есть небольшое грузовое пространство. Грузовая площадка автомобиля не построена на рамной основе, из-за чего грузоподъемность пикапа составляет 500 кг. Другие детали о «Ниве Пикап» не разглашаются.

Пикап на базе Niva Travel получит более 40% оригинальных комплектующих, в случае если автомобиль будет одобрен для серийного производства.

17 июня стало известно, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года. В Минпромторге отметили, что до конца 2023 года на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ», планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D.