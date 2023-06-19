В МИД РФ назвали русофобным призыв президента Чехии ограничить россиян

Заявление президента Чехии Петра Павела в отношении россиян вызывает сожаление и отражает соответствующую степень русофобии на Западе, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко 19 июня журналистам.



«Знаете, обычно мы стараемся не комментировать заявления президентов. В данном случае я оставляю это на его совести и на суд чешского народа, президентом которого он является», — подчеркнул Грушко.



Также он добавил, что можно только сожалеть по поводу той русофобии, которая «воцарилась в странах Западной Европы».

Накануне президент Чехии сказал, что в отношении россиян, проживающих за рубежом, необходимо ввести ограничения. Он привел в пример японцев, которые жили в США во время Второй мировой войны и были «под строгим режимом наблюдения».

Ранее, как напомнил Павел, он заявлял о том, что живущие за границей россияне должны находиться под пристальным вниманием западных спецслужб. Теперь же он объяснил, что это не означает слежку за каждым отдельным российским гражданином.

