Президент Чехии заявил о необходимости ввести ограничения в отношении россиян

Президент Чехии Петр Павел 18 июня заявил, что в отношении россиян, проживающих за рубежом, необходимо ввести ограничения.

Он упомянул о том, что ограничительные меры были приняты во время Второй мировой войны в США в отношении проживавших там японцев.

«Это не означает, что я согласен с теми мерами, которые были приняты против японцев в США во время Второй мировой войны. Я говорю о том, что мы [в Чехии] должны делать», — сказал Павел в интервью CNN Prima News.

Он напомнил, что ранее в другом интервью использовал слова «мониторинг спецслужбами». Однако, по его словам, это не означает слежку за каждым отдельным российским гражданином в Чехии.

«Это означает общее наблюдение за тем, что происходит в этой (российской. — Ред.) диаспоре и реагирование на факты рискованного поведения», — сказал Павел.

Ранее, 15 июня, Павел в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) также заявил, что в условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной необходимо ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад российских граждан.

При этом Павел указал, что полная изоляция России будет недальновидным решением, пишет «Газета.Ru».

Также 15 июня руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил уточнить нормы уже действующего законодательства в вопросе наказания за проявление русофобии.