Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Приангарье

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе в Иркутской области. Травмы получили трое взрослых и ребенок.

Авария произошла на территории Куйтунского района. В районе села Мингатуй 54-летний водитель грузовика допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery Tiggo, которым управлял 37-летний мужчина. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, пострадали 31-летняя женщина и пятилетняя девочка, которые находились в иномарке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении пяти автомобилей в подмосковном Солнечногорске. Сначала столкнулись легковушка и грузовик. Затем в них врезался большегруз, перевозивший мед, следом — еще один легковой автомобиль, он оказался разбит спереди и сзади. Травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок.