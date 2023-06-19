Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении пяти авто в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил в понедельник, 19 июня, источник «Известий».

В распоряжении издания также есть кадры с места происшествия.

Авария произошла на 63 км автодороги М-10 Москва – Тверь – Новгород Великий – Санкт-Петербург. Сначала столкнулись легковушка и грузовик. Затем в них врезался большегруз, перевозивший мед, следом — еще один легковой автомобиль, он оказался разбит спереди и сзади.

На опубликованных кадрах видно покореженную часть кузова одной из машин и разбросанные на несколько метров обломки. На дороге образовалась пробка.

По данным источника, госпитализированы две женщины в тяжелом состоянии. Из машины, в которой они находились, также извлекли ребенка. Он отделался легким испугом. Кроме того, пострадал водитель одной из легковушек, которого буквально зажало между другими автомобилями–участниками ДТП.

Утром 1 июня массовая авария произошла на Ярославском шоссе в Москве. В инциденте пострадали сразу семь автомобилей. Поврежденные машины заняли две полосы шоссе.