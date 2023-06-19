На российском рынке появились седаны Lexus ES

Российские автодилеры начали предлагать покупателям седаны Lexus ES 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает «Газета.Ru». Цены на автомобиль начинаются от 3,5 млн рублей.

Продавцы предлагают версии ES как с левым, так и с правым расположением руля. Автомобили оборудованы силовыми установками объемом 2 л и мощностью 200 л.с. и объемом 2,5 л мощностью 218 л.с. Также доступна гибридная версия седана ES.

Lexus ES оснащен двухзонным климат-контролем, системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогревом сидений, люком с электроприводом, светодиодной оптикой, креслами с вентиляцией и электроприводом, системой контроля слепых зон.

Российские дилеры 19 июня завезли в салоны седаны Suzuki Ciaz, которые могут составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. Новинка оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 105 л.с. (138 Нм), в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Suzuki Ciaz, несмотря на японское происхождение бренда, ― модель, предназначенная для стран Юго-Восточной Азии: седан особенно популярен в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.