Кардиолог предупредил об опасных последствиях алкоголя в жару

Алкоголь, употребление которого само по себе вредит здоровью, в жару представляет особую опасность. О том, почему это так и кому он категорически противопоказан в жаркую погоду, «Известиям» 19 июня рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Как объяснил врач, в жару организм и так быстрее теряет жидкость, а употребление алкоголя на этом фоне может привести к сильному обезвоживанию и даже тепловому удару. Кроме того, серьезно страдает сердечно-сосудистая система: в жаркую погоду усиливается работа сердца, повышается давление, расширяются сосуды, а алкоголь лишь усугубляет ситуацию.

«Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещено употребление алкоголя в жару. Даже в небольших количествах это может привести к инфаркту или инсульту, нарушениям сердечного ритма», — предупредил кардиолог.

Соответственно, по словам врача, в жару от алкоголя лучше отказаться совсем. Вместо этого необходимо пить больше воды и других безалкогольных напитков.

«Также, когда на улице слишком высокая температура, рекомендуется избегать физических нагрузок и пребывания на открытом солнце. Его наибольшая активность отмечается с 11:00 до 16:00, соответственно, это самое неблагоприятное время для прогулок. Важно, чтобы человек был одет в легкую одежду из натуральных тканей и не забывал пользоваться солнцезащитными средствами. Если вы почувствовали себя плохо на жаре, особенно после употребления алкоголя, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — подытожил Османов.

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.