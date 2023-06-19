Адвокат Промеса заявил о намерении футболиста добиться отмены приговора

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес обжалует приговор суда Амстердама о 18 месяцах тюрьмы за нападение на родственника, спортсмен будет добиваться его отмены. Об этом 19 июня заявил адвокат футболиста Роберт Малевич.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама», — цитирует его ТАСС.

После подачи апелляции Высокий суд Амстердама снова рассмотрит всё дело.

«После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», — добавил Малевич.

Ранее в понедельник глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов выступил с заявлением по поводу ситуации с Промесом, отметив, что решение инстанции в силу не вступило и футболист может его обжаловать, уточняет «Спорт-Экспресс».

Промес обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, как следует из приговора, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. В 2020 году на семейной вечеринке он нанес брату удар ножом. Прокуратура Нидерландов требовала для футболиста два года тюремного заключения.

Спортсмен находится в Москве, на заседании суда он отсутствовал.