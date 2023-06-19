В «Спартаке» отметили возможность футболиста Промеса обжаловать приговор

Решение суда, приговорившего нападающего футбольного клуба (ФК) «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на брата, в законную силу не вступило, спортсмен может обжаловать приговор. Об этом 19 июня заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

В понедельник суд Амстердама рассмотрел дело по обвинению Промеса. На семейном ужине в Абкауде в ночь на 25 июля 2020 года футболист нанес двоюродному брату ножевое ранение в колено левой ноги. Суд назначил Промесу 18 месяцев тюрьмы.

Промес находится в Москве, на суд он не явился.