Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве газа в авто
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- Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в Крыму при взрыве газа в авто
В Симферополе помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве газового баллона в автомобиле во время ДТП. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 19 июня.
По его данным, машина влетела в отбойник, загорелась, а затем произошел хлопок газового оборудования, установленного в автомобиле.
Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по Евпаторийскому шоссе, допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле.
«Обстоятельства происшествия выясняются, по результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со своей стороны сообщил, что Епифанов находился непосредственно за рулем авто. В салоне сидели его секретарь и охранник. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%).
О происшествии с тремя людьми пострадавшими от взрыва газового баллона в автомобиле стало известно ранее в этот день. Все они были доставлены в больницу Симферополя с ожогами разной степени.