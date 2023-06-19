Три человека пострадали при взрыве газового баллона под Евпаторией
Газовый баллон взорвался в салоне автомобиля под Евпаторией. Есть пострадавшие, сообщил в понедельник, 19 июня, советник главы Крыма Олег Крючков.
«В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека», — написал он в с воем Telegram-канале.
Все они были доставлены в 6-ю городскую больницу Симферополя с ожогами разной степени.
30 мая сообщалось о взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. По данным экстренных служб, баллон взорвался при проведении работ по установке натяжного потолка. В результате взрыва на первом этаже здания произошел пожар. Пострадал 25-летний мужчина.