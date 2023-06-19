На алтайском курорте появился памятник Coca-Cola

Памятник напитку Coca-Cola установили в Белокурихе Алтайского края. Теперь огромная банка послужит декорацией для красивых фотографий туристов, сообщается в группе города-курорта «‎ВКонтакте».

Арт-объект находится в парке «Колесо». Он представляет собой многократно увеличенную копию обычной баночки Coca-Cola с трубочкой.Памятник создали в честь ушедшей с российского рынка корпорации и ее оригинального напитка, отмечает altapress.ru.

«Появилось много похожих по вкусу, а порой и лучше, напитков, но тот классический напиток официально покинул прилавки наших торговых точек», — сказано в сообщении.

Ранее в июне сообщалось, что в Калуге установили постамент для памятника БМП-2. Его разместили рядом с мемориалом воинам-интернационалистам на площади Победы.