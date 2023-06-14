В Калуге установили постамент для памятника БМП-2

Постамент для нового памятника установили на площади Победы в Калуге. Фотографии работ опубликовал глава города Дмитрий Денисов у себя на странице в «ВКонтакте».

На постамент поставят БМП-2, он разместится у памятника воинам-интернационалистам. С предложением установить памятник в этом месте ранее обратились ветераны-афганцы. Их идею поддержали народные избранники.

«Боевая машина пехоты станет еще одним важным для нашего города памятным знаком в честь ратного подвига воинов-интернационалистов», — написал градоначальник, его слова приводит газета «Весть».

Ранее, 7 июня, сообщалось, что в Калужской области в рамках нацпроекта «Культура» получат новое оборудование 10 музеев.