В Госдуме сообщили о возвращении более половины уехавших после начала СВО россиян

В Россию вернулось больше половины граждан, уехавших за границу после начала проведения специальной военной операции по защите Донбассе. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 19 июня.



По его словам, этот процесс продолжается.

«Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств», — написал он.

Володин привел в пример заявление президента Чехии Петра Павла, который предложил «отправить в концлагеря» проживающих за границей граждан России. По его мнению, после таких слов россиянам, проживающим в западных странах, стоит задуматься, «куда они поехали, что нашли и что их ждет».

Он считает, что с учетом происходящего необходимо «включить голову» и использовать возможность возвращения в Россию, дополняет «Газета.Ru». Поскольку при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, такой возможности может уже не быть, отметил он.

Президент Чехии Павел 18 июня также заявил, что в отношении россиян, проживающих за рубежом, необходимо ввести ограничения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.