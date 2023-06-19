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Сербия заявила о намерении наладить сотрудничество с РФ по линии фармы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минздрав Сербии рассчитывает наладить совместную работу с Россией по линии фармацевтического производства. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения республики Даница Груичич.

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«Мы очень заинтересованы в этих инновационных технологиях, особенно в нуклеарной медицине, потому что мы думаем, что Россия очень-очень далеко ушла от остального мира в вопросах лечения онкологических заболеваний и использовании нуклеарной медицины для помощи онкобольным», — сказала Груичич.

Министр добавила, что развитие двустороннего сотрудничества по линии здравоохранения зависит в том числе и от политики.

«Но мы надеемся, что медицина всё-таки вне политики, и Сербия сможет наладить сотрудничество с Россией в области здравоохранения еще интенсивнее», — резюмировала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия очень далеко ушла от остального мира в вопросах лечения онкозаболеваний»

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