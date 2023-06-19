В Северной Осетии предупредили о риске подтопления электроподстанции

В Северной Осетии из-за осадков возникла угроза подтопления подстанции «Карца» мощностью 110 кВ. Об этом сообщили в пресс-службе «Севкавказэнерго» 18 июня.

«Во избежание нештатной ситуации и технологических нарушений может быть временное обесточение энергообъекта», — говорится в Telegram-канале главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что могут возникнуть перебои в электроснабжении в селениях Октябрьское, Камбилеевское, Ир, Восход, Карца и Спутник до ликвидации последствий непогоды. Энергетики работают по недопущению перерывов электроснабжения.

Ранее в этот же день из-за непогоды во Владикавказе ввели режим ЧС. В частности, в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома подтоплены, есть разрушения.



Корреспондент «Известий» Давид Бурнацаев показал, что происходит в поселке Южном. По его словам, вода сильным потоком идет по улицам, люди спасают свое имущество.