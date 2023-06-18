Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя

Режим чрезвычайной ситуации введен во Владикавказе после сильного дождя, сообщила в воскресенье, 18 июня, администрация города.

«С 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов заявил, что в результате обрушившейся на город непогоды в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома подтоплены, есть разрушения. Он заявил, что все оперативные службы в экстренном порядке принимают меры для устранения последствий непогоды.

Также отмечается, что будут созданы комиссии, которые оценят нанесенный стихией ущерб.

Ранее корреспондент «Известий» Давид Бурнацаев 18 июня показал, что происходит в поселке Южном. По его словам, вода сильным потоком идет по улицам и люди спасают свое имущество.