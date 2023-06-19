В Ингушетии из-за наводнений снесло мост на реке Сунжа

В городе Карабулак в Ингушетии в результате продолжительных ливневых дождей снесло временный мост на реке Сунжа. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

По данным мэрии, в настоящее время движение в обе стороны от моста перекрыто. На месте работают экстренные службы и власти города.

«Несмотря на то что уровень воды немного спал, сохраняется угроза подтопления частных домовладений, расположенных на улицах Балкоева, Дзаурова, Заречная, Больничная», — говорится в заявлении мэрии.

Также власти города предупредили местных жителей, проживающих на перечисленных улицах, в случае ухудшения ситуации быть готовыми к возможной эвакуации.

Ранее, 14 июня, река Мацеста из-за сильного дождя вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Хостинском районе Сочи. В результате были подтоплены придомовые территории, цокольные помещения и помещения на первых этажах