Новую дорогу построят в районе Богородское в Москве
На востоке Москвы в районе Богородское построят новую автодорогу. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
«Место проведения работ расположено возле пересечения Проектируемых проездов №7926 и №7927», — говорится в сообщении комитета.
На объекте специалисты займутся устройством инженерных коммуникаций электроснабжения и водоотведения, в том числе наружных сетей дождевой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Как рассказала председатель комитета Анна Яковлева, будут построены разворотная площадка и автобусная остановка с заездным карманом, сообщает телеканал «360». Кроме того, специалисты установят дорожные знаки и нанесут разметку. Пешеходное движение организуют по тротуарам.
Помимо этого, на новом участке дороги организуют уличное освещение.
15 июня в пресс-службе подмосковного минтранса сообщили, что в Раменском началось строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект с Интернациональной улицей. Как отмечает РИАМО, работы проводятся в рамках строительства путепровода в районе платформы Быково и связаны с развитием МЦД-3.
6 июня в Москве досрочно открыли новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Строительство дороги удалось завершить на четыре месяца раньше срока. Благодаря новому выезду улучшится транспортная доступность микрорайона Матвеевское.