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В Москве открыли досрочно новый выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе

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В Москве досрочно открыли новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, строительство дороги удалось завершить на четыре месяца раньше срока. Благодаря новому выезду улучшится транспортная доступность микрорайона Матвеевское, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Ранее построили новую вылетную магистраль — проспект Генерала Дорохова — и путепровод, который связал проспект с улицей Матвеевская, улицей Веерная и улицей Нежинская», — цитирует Собянина НСН.

Теперь автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1–2 минуты вместо 7–11, путь сократился до одного километра. Как отметил Собянин, поездки стали еще удобнее для порядка 280 тыс. москвичей, в первую очередь для жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, пишет RT.

Помимо этого, была построена однополосная эстакада-съезд с проспекта Генерала Дорохова в направлении из центра, выехать на Аминьевское шоссе можно почти на девять минут быстрее.

По словам Собянина, в Москве за 11 лет построили 1241,1 км дорог, возвели 359 мостов, тоннелей и эстакад, а также 291 внеуличный пешеходный переход, сообщает «Москва 24». В 2023 году запланировано строительство еще 106,2 км дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных переходов.

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В мае Сергей Собянин сообщил, что работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) могут завершиться уже в текущем году.

По его словам, готовность всех пусковых комплексов МСД составляет от 65 до 95%.

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