Клуб «Локомотив-Пенза» впервые в истории выиграл чемпионат России по регби
Регбисты пензенского «Локомотива» 18 июня впервые в истории стали чемпионами России. Команда в финале плей-офф обыграла «Енисей-СТМ» со счетом 23:20.
При этом еще после первого тайма пензенцы уступали со счетом 0:17, однако сумели сравнять счет, а затем перевести игру в овертайм, в котором и одержали победу.
Ранее пензенскому «Локомотиву» удавалось только дважды получить серебряные медали, для команды это чемпионство стало первым в истории.
Бронзовые медали в этом сезоне завоевал красноярский клуб «Красный Яр».
Ранее в этот же день сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон выпил бутылку пива залпом в честь победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби.